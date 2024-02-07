«9-20-25»: что известно о запуске новой ипотеки для молодых семей

Новые детали по запуску жилищной программы «9-20-25» раскрыли в Отбасы банке в ответ на запрос Informburo.kz.

Во время визита в Костанайскую область 26 января бывший премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что новую ипотечную программу «9-20-25» запустят 1 марта. В кулуарах сената на вопрос корреспондента Informburo.kz вице-министр промышленности и строительства РК Тимур Карайгошин подтвердил, что окончательное решение по программе будет принято 1 февраля.

Однако в Отбасы банке дату запуска программы назвать не смогли.

«Программа «9-20″ находится в процессе разработки, поэтому рассказать о точной дате запуска и более подробных условиях её реализации пока не представляется возможным. Предполагается, что в рамках новой программы семьи, не имеющие в собственности жилья, смогут приобрести его на первичном рынке у частных застройщиков», – говорится в ответе.

Программа будет реализовываться за счёт рыночного финансирования, бюджетные средства использовать не будут. При этом конечная ставка кредитования по программе будет зависеть от ставки привлечения средств на рынке.

В Отбасы банке напомнили, что ежегодно планируется привлечение внебюджетных ресурсов в размере 150 млрд тенге, что позволит обеспечить жильём дополнительно 8 тысяч семей в год.

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