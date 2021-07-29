9,5 млн выплат незаконно получила пенсионерка в Костанайской области

23 июля в Узункольском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции минтруда и соцзащиты населения РК по Костанайской области» к пенсионерке о взыскании излишне полученных пенсионных выплат. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ответчик была документирована паспортом гражданина РФ, но в компетентные органы с заявлением о выходе из гражданства РК не обращалась.

Она являлась получателем страховой пенсии по возрасту в РФ с 1998 года в последующем в 2006 году она обратилась в Государственный центр по выплате пенсий РК с заявлением о назначении ей пенсии по возрасту, предъявив удостоверение личности гражданина РК, при этом скрыв факт наличия гражданства Российской Федерации.

В связи с выявлением факта одновременного получения пенсии ответчиком женщина в Республике Казахстан и в Российской Федерации, решением департамента от 1 июля 2020 года выплата пенсии последней была приостановлена.

1 июля миграционной службой ОП Узункольского района пенсионерка была привлечена к административной ответственности за использование паспорта и удостоверения личности РК, лицом утратившим гражданство РК.

За период с 28 июня 2006 года по 30 апреля 2020 года пенсионеркой получены пенсионные выплаты в размере 9 401 727 тенге, что считается незаконным.

Исковое заявление департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции минтруда и соцзащиты населения РК по Костанайской области» судом удовлетворено, и с женщины в доход республиканского бюджета взыскана сумма незаконно полученных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты в размере 9 401 727 тенге.

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