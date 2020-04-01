9 человек арестовали за нарушение режима ЧП в Костанайской области

Во многих регионах введен карантин, на территории Костанайской области лишь ограничения, которых надо придерживаться, но не у всех это получается, сообщает пресс-служба областного суда.

За нарушения чрезвычайного положения приняты меры административного характера в отношении владельцев некоторых игровых клубов, кафе, ресторанов и магазинов.

Судами Костанайской области за нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом, в связи с объявлением ЧП рассмотрены- 104 административных дела.

Правонарушители привлечены к административной ответственности. 69 из них подвергнуты административному взысканию в виде штрафа, 9 арестовано.

«Среди них владельцы магазинов. В одном магазине был не упакован хлеб, есть те, кто не обеспечил масками, перчатками, антисептиками свой персонал. Хозяин арестован. Среди арестованных есть владельцы компьютерных клубов и кальянной. Один из арестованных приехал из России и находился на домашнем карантине. Во время проверки его не оказалось дома. Он получил арест 15 суток», — сообщили в пресс-службе областного суда.

26 нарушителей предупреждены.

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