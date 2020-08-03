9 человек в регионе наказаны за распространение религиозных экстремистских материалов с начала года

В регионе участились случаи распространения религиозных экстремистских материалов. С начала этого года уже наказаны 9 человек. Среди них оказались как местные жители, так и иностранцы, передает alau.kz

В Костанайской области выросло количество нарушений закона в сфере религиозной деятельности. Если к началу августа прошлого года таких фактов выявили 5, то в этом году уже 9.

«Привлекли к административной ответственности гражданина Российской Федерации, временно проживающего в Костанайской области, за размещение в социальной сети «Вконтакте» материалов экстремистского характера. Привлекли жителя города Житикара за размещение, хранение в социальных сетях экстремистских материалов»,- сообщил Сапаргали Абдиев, главный специалист управления по делам религии акимата Костанайской области.

Это примеры за июнь и июль. Каждого из нарушителей наказали штрафом. По закону он начинается со 138 тысяч тенге и доходит до 277 тысяч. Борьба с распространением экстремистских материалов сейчас все больше ведется в интернете — популярных мессенджерах и социальных сетях. Там находится основная группа риска, на которую могут воздействовать нарушители — это молодежь. Как результат, в этом году уже больше 3 тысяч размещенных материалов признали экстремистскими. А вот проводить разъяснительные беседы с населением гос.органы стали реже. И все из-за введенных ограничений, связанных с пандемией.

«С начала года проведено информационно-разъяснительных мероприятий 687 с охватом более 31 тысячи человек. В связи с распространением коронавирусной инфекции, конечно, в сравнении с прошлым годом снижено. Так как проведение массовых мероприятий, с большим количеством людей не допускается»,- рассказал Сапаргали Абдиев.

Теперь о профилактике говорят в интернете. Областное ведомство разместило в соц.сетях больше 700 разъяснительных материалов, а на ЛЭД-экранах транслируют профилактические ролики. Наладить живое общение с группами риска можно будет только после снятие карантина. Тогда и для рабочего коллектива организаций, и для молодежи организуют профилактические встречи. Пока же людей просят вдумчиво относиться ко всей экстремисткой пропаганде религиозного характера и сообщать о ней в управление.

«Если призывает к религиозной деятельности, если распространение религиозной литературы в не установленных местах, если размещение, распространение запрещенных материалов можно обращаться на телефон доверия управления по делам религии акимата Костанайской области 39-23-74 или в органы полиции»,- проинформировал главный специалист.

В управлении помогут разъяснить все вопросы религиозного характера, с которыми может столкнуться человек. Также разъяснения можно получить в центре по изучению религиозных проблем либо у традиционных представителей духовенства.

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