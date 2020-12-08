9 из 20. Где еще остались санитарные посты в Костанайской области

За 7 декабря на санитарных постах проверено 721 единица транспорта, в том числе 234 легкового, 2 пассажирского, 485 грузового и 520 человека. Отказано во въезде 1 автомашине.

При проверке автотранспорта лиц с явными симптомами КВИ не выявлено. Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало.

Решением Регионального оперативного штаба №48 от 05.12.2020г. на территории Костанайской области с 00:00 часов 7 декабря, из 20 имевшихся санитарных продолжают свою работу 9 из них: 4 поста в районах автопереходов через государственную границу Республики Казахстан («Убаган» Узункольского района, «Кайрак» Карабалыкского района, «Аят» района Беймбета Майлина, «Желкуар» Житикаринского района) и 5 постов на границах с соседними областями РК (Узункольский, Сарыкольский, Карасуский, Камыстинский районы и г.Аркалык). Снято 11 постов внутри территории Костанайской области.

Для несения службы на санитарных постах ежедневно привлечено 33 сотрудника полиции, 18 медицинских работников и 8 патрульных автомашин.

Продолжается работа мониторинговых групп. Так, в Костанае 6 декабря в 12:40 часов мониторинговой группой выявлено, что кафе «Ладога» работало, не смотря на ограничения в выходные дни. Информация о нарушении передана в территориальное подразделение СЭС для проведения проверки.

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