9 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии

9 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 882 человека, среди которых 464 детей. В стационарах находятся 2 970 пациентов, на амбулаторном уровне – 5 912 человек. 203 человека находятся в тяжелом состоянии, 23 – крайней степени тяжести, 24 — на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 15 ноября 2020 года:

За прошедшие сутки было зарегистрировано 226 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровел 71 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших — 40 149, случаев с летальным исходом — 418, всего выздоровели – 29 556 человек.

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