USD 403.79
EUR 452.77
RUB 5.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 8 — летний ребенок пропал в Костанайской области

8 — летний ребенок пропал в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

17225 - зарегистрированно

10671 - выздоровевших

118 - летальных случаев

292(+14) - в Костанайской области

Разыскивается Тайкин Руслан Утегалиевич, родился 21 сентября 2011 года. Пропал 20 июня в Федоровском районе Костанайской области.

Ушёл из дома кататься на скейтборде, последний раз видели на улице Ауэзова в посёлке Фёдоровка.

В настоящий момент к поискам подключились волонтеры.

«Наша поисковая группа выезжает сегодня первый день. До обеда выезжают четыре машины с людьми и после обеда. Для начала будем прочесывать местность с местом, где пропал ребёнок. Поговорим с родственниками и сотрудниками полиции и уже оттуда начнём действовать»,- говорит координатор ПСО «Дос» Олеся Логошиноваческая.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане зарегистрировали 616 бессимптомных носителей COVID-19