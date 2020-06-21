8 — летний ребенок пропал в Костанайской области

Разыскивается Тайкин Руслан Утегалиевич, родился 21 сентября 2011 года. Пропал 20 июня в Федоровском районе Костанайской области.

Ушёл из дома кататься на скейтборде, последний раз видели на улице Ауэзова в посёлке Фёдоровка.

В настоящий момент к поискам подключились волонтеры.

«Наша поисковая группа выезжает сегодня первый день. До обеда выезжают четыре машины с людьми и после обеда. Для начала будем прочесывать местность с местом, где пропал ребёнок. Поговорим с родственниками и сотрудниками полиции и уже оттуда начнём действовать»,- говорит координатор ПСО «Дос» Олеся Логошиноваческая.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.