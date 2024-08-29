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9-летнюю девочку на велосипеде сбил автомобиль в Костанайском районе

Фотография для новости 9-летнюю девочку на велосипеде сбил автомобиль в Костанайском районе

Фото предоставлено пресс-службой ДП области

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, происшествие случилось сегодня в 11 часов в городе Тобыл по улице Тәуелсіздік.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на 9-летнюю девочку, переезжавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате наезда она получила различные травмы.

Полицейскими установлено, что на месте ДТП имеются все необходимые технические средства регулирования дорожного движения: дорожный знак «Пешеходный переход», дорожная разметка в виде «зебры» и знак «Ограничение максимальной скорости 40».

Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых экспертиз.

В ДП Костанайской области призывают водителей быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД.

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