9 мая объявлено штормовое предупреждение

Фото из открытых источников
Синоптики Казгидромета распространили штормовое предупреждение 9 мая.
9 мая в Костанайской области местами ожидаются туман, гроза, шквал, град. Ветер северный местами 15−20, порывы 23 м/с.
В Костанае ночью ожидается +14 градусов, днем +16. Будет дождь.
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