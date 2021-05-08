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9 мая объявлено штормовое предупреждение

Фото из открытых источников

Синоптики Казгидромета распространили штормовое предупреждение 9 мая.

9 мая в Костанайской области местами ожидаются туман, гроза, шквал, град. Ветер северный местами 15−20, порывы 23 м/с.

В Костанае ночью ожидается +14 градусов, днем +16. Будет дождь.

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