9 мая в Костанае: программа мероприятий ко Дню Победы

В Костанае утвердили программу мероприятий, посвящённых Дню Победы. С 25 апреля по 9 мая в городе пройдут акции, концерты, митинги и культурные события.
Основные мероприятия до 9 мая
С 25 апреля стартовала акция «Қалыңыз қалай, құрметті ардагер?» — ветеранов поздравляют на дому.
26 апреля в парке Победы прошёл митинг к 85-летию формирования 151-й стрелковой бригады.
3 мая запланированы выездные концерты для ветеранов.
С 4 по 8 мая в школах города пройдут классные часы, посвящённые подвигу казахстанцев в годы войны.
5–8 мая в библиотеках и учреждениях культуры состоятся вахты памяти, литературные и поэтические встречи.
Концерты, спектакли и акции
6 мая в Жастар сарайы пройдет концерт камерного оркестра областной филармонии.
8 мая в областном русском драматическом театре покажут спектакль «О чем молчат Ленинградские крыши».
Также 8 мая пройдет акция по благоустройству мест захоронений участников войны.
Основная программа 9 мая
Ключевые мероприятия состоятся в парке Победы:
— 11:00 — митинг памяти и возложение цветов
— 10:00–16:00 — передвижная музейная экспозиция
— 11:00–13:00 — акция «Солдатская каша»
— 13:00–14:30 — выступления детских коллективов и дворовых клубов
Дополнительно:
— 12:00 — концерт в СКЦ «Достык» (ж.м. Дружба)
— 18:00 — праздничный концерт в Сити-центре
— 17:00 — спектакль «Құс жолы» в областном казахском театре
В этот же день пройдёт выставка детских рисунков, посвящённая Дню Победы.
