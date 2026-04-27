9 мая в Костанае: программа мероприятий ко Дню Победы

В Костанае утвердили программу мероприятий, посвящённых Дню Победы. С 25 апреля по 9 мая в городе пройдут акции, концерты, митинги и культурные события.

Основные мероприятия до 9 мая

С 25 апреля стартовала акция «Қалыңыз қалай, құрметті ардагер?» — ветеранов поздравляют на дому.

26 апреля в парке Победы прошёл митинг к 85-летию формирования 151-й стрелковой бригады.

3 мая запланированы выездные концерты для ветеранов.

С 4 по 8 мая в школах города пройдут классные часы, посвящённые подвигу казахстанцев в годы войны.

5–8 мая в библиотеках и учреждениях культуры состоятся вахты памяти, литературные и поэтические встречи.

Концерты, спектакли и акции

6 мая в Жастар сарайы пройдет концерт камерного оркестра областной филармонии.

8 мая в областном русском драматическом театре покажут спектакль «О чем молчат Ленинградские крыши».

Также 8 мая пройдет акция по благоустройству мест захоронений участников войны.

Основная программа 9 мая

Ключевые мероприятия состоятся в парке Победы:

— 11:00 — митинг памяти и возложение цветов

— 10:00–16:00 — передвижная музейная экспозиция

— 11:00–13:00 — акция «Солдатская каша»

— 13:00–14:30 — выступления детских коллективов и дворовых клубов

Дополнительно:

— 12:00 — концерт в СКЦ «Достык» (ж.м. Дружба)

— 18:00 — праздничный концерт в Сити-центре

— 17:00 — спектакль «Құс жолы» в областном казахском театре

В этот же день пройдёт выставка детских рисунков, посвящённая Дню Победы.

До -3°C: в Казахстане ожидаются заморозки и грозы В Казахстане с 28 по 30 апреля ожидается неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, в...

Насилие над детьми: в Казахстане вводят жёсткий алгоритм реагировани Документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки....

Компании пересчитают сотрудников: что меняется с 8 июня В Казахстане с 8 июня 2026 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые...