Спасибо, доктор: слова благодарности хирургу Канату Абильдину





В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная Марина Гала поделилась словами благодарности в адрес хирурга Каната Мырзалимовича Абильдина.

По словам пациентки, именно этому врачу она доверила свое здоровье и осталась глубоко признательна за оказанную помощь, профессионализм и поддержку.

«Канат Мырзалимович — специалист высочайшего уровня. Именно он проводил мне операцию, и я бесконечно рада, что попала в руки такого врача. Его профессионализм, уверенность и опыт вызывают абсолютное доверие. У него действительно золотые руки», — отмечает Марина.

Пациентка подчеркивает, что во время лечения врач проявил не только высокий профессионализм, но и лучшие человеческие качества.

«Помимо таланта хирурга, это очень душевный, чуткий и внимательный человек. На протяжении всего лечения я чувствовала его искреннюю заботу и моральную поддержку. Доктор всегда находил нужные слова, помогал справиться с волнением и подробно объяснял все этапы лечения», — рассказала она.

Марина Гала поблагодарила врача за возвращенное здоровье, доброту и преданность профессии, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия, долгих лет успешной работы и благодарных пациентов.

С уважением и признательностью ваша благодарная пациентка Марина Гала

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