9 телефонов и российские рубли пытались пронести в колонию в Костанайской области

Фото ДУИС
Факт проноса предотвратили сотрудники режимного отдела РГУ «Учреждения УК-161/2» совместно солдатами воинской части при досмотре машины на въезде в учреждение.
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Автотранспорт пытался ввезти деревянные фанеры, где были спрятаны ухищренным способом 9 телефонов, 4000 тенге и 750 российских рублей, а также сим-карты и зарядное устройство.
— Собран первоначальный материал для привлечения водителя к административной ответственности по статье 481 КоАП РК (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов), — пояснили в ведомстве. Наказание по этой статье предусматривает предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.
Всего, с начала года было зафиксировано порядка 23 случаев предотвращения проноса запрещенных предметов.
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