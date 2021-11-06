90% бедных семей Казахстана – многодетные

Больше половины многодетных семей в Казахстане имеют среднедушевой доход до 60 тысяч тенге, и почти треть – доходы от 5 до 30 тысяч тенге.

Такие результаты показало исследование «Многодетные семьи Казахстана», проведённое Центром исследований прикладной экономики (AERC) при поддержке благотворительного фонда «Сорос-Казахстан», передает informburo.kz

«Сегодня необходимо пересматривать комплексную поддержку и государственную политику по улучшению уязвимого положения этой категории лиц. Простое повышение пособий или одноразовая помощь благотворительных организаций не решат проблему. Согласно данным ЮНИСЕФ, каждый шестой ребенок в Казахстане живет в бедной семье. И сегодня к сожалению, нет глубокого анализа причин, почему 90% бедных семей – это многодетные семьи. На наш взгляд, сегодня настало время признать факт существования детской бедности и пересмотреть подходы к определению бедности, особенно домохозяйств многодетных семей», – заявила директор программ Фонда «Сорос-Казахстан» Бота Аязбаева в ходе презентации исследования.

Многодетной в Казахстане считается семья с четырьмя и более детьми. По официальным данным, таких семей насчитывается 332 838.

55% многодетных семей проживают в сельской местности. В 13,5% многодетных семьях дети воспитываются только матерью, в 0,7% – только отцом.

Лишь у 35,4% многодетных семей один или оба родителя имеют высшее образование, а в 70% – кто-то из родителей имеет постоянное место работы. Число получателей адресной социальной помощи (АСП) среди многодетных увеличилось с 2018 года в два раза. За последние три года доля многодетных семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, увеличилась на 1,49%.

Материальное положение многодетных семей не претерпевает значительных изменений. В 2011 году доля многодетных семей с доходами ниже прожиточного минимума составляла 21,4%, в 2019-м их количество сократилось до 16,4%. Вместе с тем в исследовании отмечается, что если в IV квартале 2018 года 53,7% населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины являлись многодетные семьи, то к IV кварталу 2020 года эта группа домохозяйств составила уже 93,5%.

Такое положение отражается на уровне и качестве жизни. Так, анализ потребления только за четвёртый квартал 2020 года показал, что многодетная семья потребляет на 6,5 кг меньше мяса и мясопродуктов, на 2 кг меньше рыбы, на 16 кг – молока и молочной продукции, яиц – на 36%, на 22% меньше овощей.

В исследовании отмечается, что только пособием для многодетных семей в 2021 году охвачено 443,2 тысячи семей на общую сумму 116,9 млрд тенге. Помимо этого выплачиваются пособия по уходу за ребёнком в возрасте до одного года, пособия на рождение ребёнка. Отмечается также, что только за май 2021 года адресная социальная помощь была назначена 164,4 тысячи семей, или 799,2 тысячи человек, при этом доля детей среди получателей АСП составила 63%, численность многодетных семей – 62,1 тысячи.

В исследовании составлен социальный портрет и экономическое положение многодетных семей в период пандемии. Для этого был проведен социологический опрос во всех регионах Казахстана, в нём приняли участие две тысячи человек.

Так, в многодетных семьях средний возраст отца составляет 39,8 года, матери – 38,1 года, тогда как в не многодетных возраст отца – 36,4 года, матери – 33,1. Большинство опрошенных многодетных семей – полные. 61% многодетных семей имеет четырёх детей, 19,4% – пятерых, 13,6% – шестерых, 5,1% – семерых, а доля семей с восемью и более детьми не превышает 1%. 83% многодетных семей имеют детей дошкольного возраста, в 97,6% многодетных семей есть дети-школьники.

Многодетные семьи в основном обеспечены жильём – 72,5%. Однако это объясняется тем, что большинство проживает в сельской местности. Не имеют своего жилья 31% городских многодетных семей и 24,6% сельских многодетных семей. При этом в среднем на каждого члена семьи в многодетных семьях приходится 13,6 м2 жилья.

Результаты опроса показали, что в многодетных семьях чаще всего на постоянной основе работают отцы: 28,1% из них наёмные работники в государственных организациях, 31,7% – в частных организациях. 12,3% многодетных отцов осуществляют трудовую деятельность на основе предпринимательства (вне найма), то есть либо работают на себя как ИП или самозанятые (9,8%), либо занимаются бизнесом с использованием наёмных работников (1,9%), или работают в составе кооператива (0,6%). 5,3% отцов имеют непостоянную занятость с высоким риском потери дохода. Ещё 5,3% – лица вне трудовой занятости (зарегистрированные безработные или имеющие случайные заработки). 0,8% отцов не работают и не ищут работу. И только 50,9% матерей в многодетных семьях имеют трудовую занятость.

53% опрошенных многодетных семей имеют материальные возможности, которые позволяют им покупать продукты питания и одежду, но затруднение вызывает покупка вещей длительного пользования. Каждая пятая многодетная семья (21,1%) имеет средства только на продукты питания, у 3,8% семей не хватает денег даже на еду. При этом 85,2% многодетных семей являются получателями государственных пособий и выплат. Большинство из них (77,4%) получают специальное пособие, выплачиваемое только многодетным семьям, 14% получают пособие по уходу за ребёнком до одного года, 12% – пособие на рождение ребенка, 8,8% – получают социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком. Каждая десятая многодетная семья является получателем АСП.

Каждая третья многодетная семья (32,6%) не имеет сбережений. 18,3% в случае потери дохода смогут продержаться не больше месяца, 15,4% – не дольше двух месяцев. Более устойчивое положение и сбережения, которых хватит на срок от 3 до 6 месяцев, имеют лишь около 9% многодетных семей.

Уровень закредитованности среди многодетных семей не сильно отличается от семей немногодетных – 54,9% и 57,6%, соответственно. При этом городские семьи чаще имеют займы чем семьи, живущие в сёлах – 57,4% и 52,8%, соответственно.

Наиболее часто встречающийся вид займа у многодетных семей – потребительское кредитование в банках (87,2%), реже – заём в микрокредитных организациях (10,8%), долги перед родственниками либо знакомыми (10,8%), ипотечный кредит (7,5%), заём в ломбарде (7,5%). При этом 46% заёмщиков испытывают проблемы с выплатой долга. Каждая четвёртая многодетная семья (24,4%), имеющая заём, вынуждена урезать часть расходов, необходимых для семьи, 16,2% урезают большую часть расходов из-за выплаты долга и 5,5% находятся в тяжёлом положении, так как не могут выплачивать долги.

Период карантина для большинства семей стал сложным периодом.

24,3% многодетных семей столкнулись с потерей работы, у 35% упали доходы.

69% семей испытывали нехватку денег в период локдауна, 47% сталкивались с нехваткой лекарств и медицинской помощи, 32% – с нехваткой еды. Около 12% многодетных семей столкнулись с тем, что их во время карантина принудительно выселили из арендуемого жилья.

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