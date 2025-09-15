В Казахстане свыше 1 тыс. видов бизнеса могут лишиться права работать по специальному налоговому режиму. Об этом рассказал депутат Айтуар Кошмамбетов, передает LS.
«Новый Налоговый кодекс уже принят, и теперь идет работа над рассмотрением более 230 дополнительных актов. Это приказы и правила», – рассказал депутат.
Он напомнил, что упрощенный режим и розничный налог были объединены. Теперь ключевая задача – определить, какие виды деятельности смогут работать в рамках этой системы.
«Правительство предложило включить в перечень лишь 40 видов бизнеса. Остальным 1,1 тыс. нельзя. Мы против этого», – отметил А. Кошмамбетов, выступая на форуме партии «Республика».
В качестве примера он назвал креативную индустрию. По его словам, театры, кинотеатры и музеи обслуживают в основном физических лиц.
«Содержать данный бизнес на общем режиме значит иметь бухгалтерию. И получается, что часть своей маржи они будут тратить на это», – посетовал депутат.
Кроме того, в список не вошли образовательные услуги, а также сферы массажа, бьюти-процедур и ряд других.
«За это нужно бороться», – подчеркнул он.
В то же время Кошмамбетов отметил и положительные изменения.
«Удалось добиться снижения ИПН с дивидендов. Благодаря поправкам в агросекторе продолжат работать кредитные товарищества, которых насчитываются тысячи», – добавил он.
По его словам, в ходе обсуждения возник и прецедентный случай.
«Правительство дало отрицательное заключение, заявив, что поправка приведет к издержкам. Но мажилис и мы отстояли интересы кредитных товариществ», – отметил А. Кошмамбетов.
Вместе с тем налоговый эксперт Максим Барышев добавил, что запретительный список на текущий момент изучается депутатами.
«В данном перечне 990 видов ОКЭД. Всего же в Казахстане насчитывает 1,1 тыс. видов бизнеса. То есть 90% бизнеса запретят работать на упрощенке. Но депутаты работают, чтобы данный список максимально сократить. Наше предложение – оставить упрощенку в том виде, в каком она действует сейчас», – резюмировал М. Барышев.
«Письмо учителю» - Горевич Оксана Афанасьевна
"Письмо учителю" - Фархутдинова Елена Павловна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.