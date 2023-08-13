90 человек были объявлены в розыск этим летом в Костанайской области — волонтёры

79-летний житель Федоровского района пропал 7 июля. Пенсионер днем вышел из своего дома в поселке Костычевка, но обратно так и не вернулся.

Родственники сообщили об этом в полицию. Начались поиски, к которым привлекались и волонтеры, но результата они не дали. Найти пропавшего удалось только на днях.

«9 августа тело без вести пропавшего мужчины было обнаружено в шести километрах отпосёлка Костычевка Федоровского района. Тело обнаружили грибники в лесопосадке. Человек в возрасте. Страдал потерей памяти», — сообщил старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Ербол Абенов.

Для выяснения причин гибели пожилого человека, назначены экспертизы, в рамках начатого досудебного расследования.

Как рассказывает руководитель костанайского поисково-спасательного отряда «Дос» Олеся Логошиновачевская, потеря памяти является неиболее частой причиной исчезновения из дома стариков. Людей помоложе, или вовсе детей, разыскивать приходится уже из-за их собственного желания.

«Бывает такое, что в школекакие-то проблемы, либо в семье, — ребёнок убегает. Таких тоже достаточно много деток. А, те, которые среднего возраста, в основном, не предупреждая родственников уезжают отдыхать куда-то. Большинство без вести пропавших именно летом, потому, что погода, на улице тепло», — рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Дос» Олеся Логошиновачевская.

В этом году волонтеры участвовали в поиске более чем девяти десятков человек, которые исчезали из разных населенных пунктов региона. Большинство удавалось найти. Некоторые возвращались домой сами. Но есть и списки пропавших, исчезнувших не один год назад.

«Мы продолжаем искать. Были такие, что и 10 лет назад, и 20 лет назад. Вот «10-ый регион», зимой, по-моему они нашли человека, который 20 лет назад пропал. Потом вот, буквально месяц назад женщина, 11 месяцев её небыло. Тоже, и телефон отключен был, и уже искали, проще говоря, труп, а женщина объявилась живая, здоровая», — рассказала Олеся Логошиновачевская.

Не найденными, по информации волонтеров, на данный момент являются четыре жителя региона, объявленные пропавшими без вести.

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