900 квадратных метров. Склад сгорел в Костанайской области

В Федоровском районе села Капыченка на территории крестьянского хозяйства. В отдельно стоящем складском помещении для хранения семян подсолнечника произошел пожар. Информация о возгорании поступила в 21:47. Горела крыша склада и 300 тонн жмыха подсолнечника. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ДЧС, к месту пожара были направлены 7 человек личного состава и 2 единицы техники, а также 10 работников и 5 единиц техники добровольного пожарного формирования крестьянского хозяйства. Благодаря четким и оперативным действиям спасателей удалось избежать дальнейшего распространения огня. Жертв и пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать в 23:47 и полностью ликвидировать в 05:45. Причина пожара, материальный ущерб и лица виновные в пожаре устанавливаются.

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