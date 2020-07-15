USD 412.55
EUR 468.66
RUB 5.79
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. 900 квадратных метров. Склад сгорел в Костанайской области

900 квадратных метров. Склад сгорел в Костанайской области

Vinkmag ad

В Федоровском районе села Капыченка на территории крестьянского хозяйства. В отдельно стоящем складском помещении для хранения семян подсолнечника произошел пожар. Информация о возгорании поступила в 21:47. Горела крыша склада и 300 тонн жмыха подсолнечника. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. 

Как сообщает пресс-служба ДЧС, к месту пожара были направлены 7 человек личного состава и 2 единицы техники, а также 10 работников и 5 единиц техники добровольного пожарного формирования крестьянского хозяйства. Благодаря четким и оперативным действиям спасателей удалось избежать дальнейшего распространения огня. Жертв и пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать в 23:47 и полностью ликвидировать в 05:45. Причина пожара, материальный ущерб и лица виновные в пожаре устанавливаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Tags:

Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей 14.07.2020
Следующая новость

Спасатели обратились к казахстанцам из-за сильной жары