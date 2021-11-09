90 рублей за доллар. Что ждет тенге при таком сценарии

Эксперты и аналитики из России и Казахстана рассказали, как возможное падение рубля к доллару может отразиться на казахстанской валюте и росте цен на основные товары, передает Tengrinews.kz.

В 2021 году в мировой экономике резко вырос уровень инфляции. При этом валюты России и Казахстана на протяжении года оставались относительно стабильными. Мы попросили аналитиков и экономистов рассказать, каких изменений они ожидают от курса рубля и тенге в ближайшей перспективе.

По словам российского финансового аналитика Владимира Левченко, рубль является сырьевой валютой и относится к валютам развивающихся стран. Он в большей степени подвержен влиянию внешних рынков, в отличие от тенге, который российский аналитик считает более стабильным за счет положительных реальных ставок. Специалист отмечает, что, с одной стороны, у российской экономики есть приличная база стабильности в виде низкого уровня внешнего долга и больших золотовалютных резервов. Но, учитывая общемировой рост инфляции и падение спроса на все товары, давление на рубль растет.

«Я ожидаю в конце текущего года и первой половине года следующего серьезное ослабление рубля. Скорее всего, он даже опустится ниже исторического минимума, до 90 рублей за доллар (прим. текущий курс около 70 рублей за доллар). По моей модели в среднем курс составит 89-92 рубля за доллар», — отметил эксперт.

По оценке Левченко, такое ослабление рубля будет связано с несколькими факторами. С одной стороны, экономика России уходит в рецессию, если не в кризис. Аналитик отметил, что это можно довольно точно предсказать по динамике долгового рынка. Как замечает эксперт, когда российское правительство и Центральный банк увидят эту тенденцию, у них будет меньше ресурсов, чтобы проводить более жесткую денежно-кредитную политику.

Второй фактор, который может привести к падению рубля, – ожидаемое снижение цен на основные сырьевые продукты, которые экспортирует Россия. Цены на природный газ, по словам Владимира Левченко, должны вернуться к изначальному уровню, а цены на нефть могут снизиться до 60 долларов за баррель при общем снижении объема поставок и падении спроса в мире.

«Мы видим, что инфляция продолжает набирать обороты не только в России, но и по всему миру. Банк России реагирует на это повышение базовой ставки, что как раз приводит к тому, что экономика входит в рецессию. Текущий уровень инфляции, скорее всего, не снизится, учитывая, что последние полгода на мировом рынке происходит консолидация цен на продовольственные товары. Рост цены на продукты не оставляет шансов на улучшение ситуации с инфляцией в таких странах, как Россия, впрочем как и в Казахстане, потому что в развивающихся странах велика доля расходов населения на продукты питания по причине низкого уровня жизни. Такая ситуация в сочетании с рецессией будет продолжать давить на курс рубля», — отметил российский аналитик.

По словам аналитика, нынешний рост инфляции в мире является частью общего экономического цикла, которые сменяются примерно каждые 30-35 лет. За последние три десятилетия наблюдалось ослабление мировой инфляции, но с прошлого года произошел ее рост, и это может продолжаться в течение следующих десятилетий.

Владимир Левченко добавил, что считает новую волну ослабления рубля финальной. По его словам, экономики зарубежных стран не смогут справиться с кризисом, который сами развили, и на их фоне российская экономика будет выглядеть лучше, чем все остальные. Ситуация может измениться в положительную сторону уже в начале 2023 года.

По мнению казахстанских аналитиков, инфляция в России и монетарная политика российского Центробанка имеет наибольшее влияние на уровень инфляции в Казахстане. Это отмечает в своем докладе специалист аналитической организации Applied Economics Research Centre (AERC) Евгения Пак. В докладе указано, что Россия является для Казахстана основным торговым партнером. К примеру, за январь-август 2021 года доля ЕАЭС в общем объеме товарооборота Казахстана составила 25,3 процента, из которых доля России – 23,5 процента. Доля России в импорте Казахстана выше, чем в экспорте: за январь-август 2021 года импорт из России составил 35,4 процента в общем объеме импорта Казахстана, а экспорт в Россию составил 10,5 процента от общего объема отечественного экспорта.

По оценке Евгении Пак, существует сразу три канала воздействия монетарной политики России на экономики стран ЕАЭС, включая Казахстан. Это инфляционный канал, торговый канал и канал процентных ставок. Первый канал хорошо исследован. Согласно исследованию Национального банка РК, проведенному в 2017 году, 1-процентный шок продовольственных цен в России приводит к ускорению аналогичных цен в Казахстане кумулятивно на 1-1,5 процентных пункта течение трех месяцев. Рост цен на непродовольственные товары в России приводит к кумулятивному росту непродовольственной инфляции в Казахстане в месячном выражении на два процентных пункта в течение 3 месяцев с начала шока. Согласно другому исследованию Банка России, инфляция в Казахстане на 15,4 процента обусловлена внешними (экзогенными) факторами, и монетарный шок в России занимает 2,5 процента от общих факторов, объясняющих инфляцию в Казахстане.

Директор AERC Beta LLP и автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин отметил, что ожидания падения курса рубля и тенге могут быть связаны со снижением котировок нефти в связи с тем, что страны по всему миру постепенно восстанавливают потребление, и текущие ограничения в рамках ОПЕК, ОПЕК+ могут быть ослаблены. Ведущие мировые финансовые институты прогнозируют снижение котировок. В IMF ожидают в среднем 65,68 доллара в 2021 и $64,52 доллара в 2022 году, Всемирный банк — в среднем 70 долларов в 2021 и 74 доллара — в 2022 году.

«В случае же нашего тенге, как и в случае с рублем, одним из ведущих факторов, влияющих на обменный курс, является цена на нефть. Соответственно, повторение тренда за рублем не исключено, но также есть и прочие внешние факторы, которые будут также влиять на обменный курс. К примеру, таковыми являются состояние самого доллара по отношению к другим валютам (индекс доллара DXY), который зависит от перспектив американской экономики в конкретный отрезок времени. Наконец, экономическое положение стран — торговых партнеров Казахстана», — отметил аналитик.

По словам Айтказина, Россия для Казахстана является ключевым торговым партнером и составляет 40 процентов доли всего импорта Казахстана. Соответственно, высокий спрос на импорт из России будет повышать спрос и на саму российскую валюту в Казахстане, что влияет на обменный курс.

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