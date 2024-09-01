90 тысяч казахстанских школьников начнут получать знания в новых школах – министр просвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил казахстанских педагогов, школьников и их родителей с Днём знаний, сообщает informburo.kz

«Наступает новый 2024-2025 учебный год. В этот знаменательный день, символизирующий начало пути к Олимпу знаний, по всей стране проходят торжественные мероприятия и звучат напутственные слова для 3,9 млн казахстанских школьников», – отметил министр.

По его данным, 90 тысяч школьников начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках национального проекта «Комфортная школа». Более 200 тысяч детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт.

«В этом году первый звонок прозвенит для 352 тысяч маленьких казахстанцев, а для 219 тысяч одиннадцатиклассников – это последний год в стенах родных школ. Дорогие дети, пусть этот год будет наполнен интересными и полезными открытиями, увлекательными уроками и новыми достижениями», – пожелал Гани Бейсембаев.

Он подчеркнул колоссальную роль педагогов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

По данным Минпросвета, всего в 2024-2025 учебном году планируется запустить 302 школы на 536 тысяч ученических мест. 1,7 млн школьников будут охвачены бесплатным питанием.

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