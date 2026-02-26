В Едином накопительном пенсионном фонде сообщили, что ограничений по максимальному размеру выплат не предусмотрено. Чем больше сумма накоплений, тем выше размер ежемесячной накопительной пенсии, передает tengrinews.kz

По состоянию на 1 января 2026 года ежемесячные выплаты из ЕНПФ варьировались от 32 360 тенге до более чем 900 тысяч тенге. Таким образом, самая крупная накопительная пенсия в Казахстане сегодня превышает 900 тысяч тенге в месяц.

Из чего формируется накопительная пенсия

В фонде напомнили, что накопительная часть складывается из обязательных пенсионных взносов в размере 10% от дохода, обязательных взносов работодателя, профессиональных и добровольных взносов, а также инвестиционного дохода.

На начало 2026 года доля инвестиционного дохода в структуре пенсионных накоплений составляла 41,4%.

Как рассчитываются выплаты

Размер выплат определяется по установленной методике. В первый год применяется коэффициент 6,5% от общей суммы накоплений, после чего пенсия ежегодно индексируется на 5%.

В ЕНПФ подчеркнули: чем дольше гражданин участвует в системе и чем выше его официальный доход, тем значительнее будет объём накоплений и размер будущей пенсии.

Средний размер пенсий в стране

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что на 1 февраля 2026 года средний размер совокупной пенсии в Казахстане составил 157 843 тенге.

Из этой суммы 103 931 тенге приходится на солидарную часть, а 53 912 тенге — на базовую пенсию.

