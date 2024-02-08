Что будет с ОСМС сообщила новый министр

Новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената 8 февраля заявила, что вопроса об отмене обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане не стоит и не должно стоять, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова считает, что обязательная система медстрахования в Казахстане нужна, не смотря на ее недочеты.

«Вопрос о закрытии ОСМС не стоит и не должен стоять. Система медстрахования нам нужна. Мы должны продолжать и совершенствовать программу. Да, мы понимаем что сегодня более чем достаточно нареканий со стороны населения. В то же время глава государства сказал, что объем финансирования увеличивается. Но параллельно увеличивается количество обращений на некачественное оказание медпомощи», — сообщила Акмарал Альназарова.

По итогам 2023 года число жалоб пациентов выросло на 20%. Минздрав уже принялся анализировать структуру этих жалоб.

«Минздрав примет меры и решения в части урегулирования нормативных актов. Избыточное хождение мы должны минимизировать. И в первую очередь вся работа должна быть направлена на эффективное использование бюджетных средств. Полностью отказаться от неэффективных трат. То есть 2,8 трлн тенге – это немалая сумма. Вопрос – как мы ее сейчас расходуем. Сейчас мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы мы не допускали неэффективную растрату», отметила Акмарал Альназарова.

За пять лет работы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане, заявил на расширенном заседании правительства 7 февраля президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: senate.parlam.kz

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.