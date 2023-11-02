92-летней рудничанке помогли вернуть полтора миллиона тенге

В Костанайской области сотрудники полиции помогли пенсионерке вернуть деньги украденные мошенниками.

24 октября на пульт «102» поступило сообщение от 92-летней жительницы города Рудного, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

Ей на домашний телефон поступил звонок. Мошенники представились сотрудниками полиции и рассказали об аварии, в которой якобы пострадала ее внучка. Женщина немедленно передала пакет курьеру с полутора миллионами тенге.

Сообщение было зарегистрировано и по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Полицейские с помощью камер наружного наблюдения установили автомобиль, на котором передвигался дроппер. В дальнейшем выяснили, что деньги передали в областном центре – Костанае. В этот же день двое молодых людей были задержаны, денежные средства возвращены пенсионерке.

«К тому времени они успели потратить 200 тысяч. Один из них неоднократно привлекался за такие действия»,- рассказал сотрудник криминальной полиции, Мадьяр Тажин.

Внучка пострадавшей бабушки, поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления.

Полиция в очередной раз обращается к жителям области с просьбой быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям!

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