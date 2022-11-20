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93 избирательных участка открыты для голосования сегодня Костанае

В общеобразовательной школе № 10 находится избирательный участок № 74. С самого утра сюда активно идут избиратели.

На 7:30 утра тут проголосовало 80 человек. Один из первых отдать свой голос на внеочередных президентских выборах пришел и аким Костаная Марат Жундубаев.

«Сегодня очень важный день для нашей страны, день голосования. Я думаю, что каждый гражданин должен использовать свое конституционное право и проголосовать за будущее нашей страны», — отметил Марат Жундубаев.

Приходили избиратели на выборы и со своими маленькими детьми, которых не оставили без внимания и угощали сладостями. Всего на избираетльном участке № 74 зарегистрировано 2566 человек.

«Работа проводилась предвыборная очень активно, все у нас подготовлено. Поощрительные призы есть первым голосующим, которым мы вручили. Есть юбилярам, именинникам. Я думаю, что участок у нас готов к дальнейшей работе в течении дня, и очень надеемся, что работа будет плодотворной, хорошей», — говорит председатель участковой избирательной комиссии №74 Орынкуль Баяхметова.

На избирательном участке приятный аромат выпечки, работает буфет. Рядом с буфетом сидят наблюдатели, на участке их трое. Встретили мы здесь и известного в регионе агрария Александра Бородина.

«Я всегда голосую. Учасвтую в выборах.Не пропускаю. Потому,что это мой гражданский долг», — сказал член комитета по вопросам АПК палаты предпринимателей Костанайской области Александр Бородин.

Всего в Костанае 93 участка, где жители города могут отдать свой голос на внеочередных выборах президента страны.

 

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