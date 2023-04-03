94 тысячи семей-получателей АСП в Казахстане вышли из бедности в 2022 году

94 142 семьи, получавшие адресную социальную помощь в 2021 году, вышли из состояния бедности в 2022 году, сообщает пресс-служба Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

Что входит в АСП

За 2022 год численность получателей АСП составила 141 500 семей (около 728 700 человек), на 1 марта текущего года АСП получили 84 700 семей (около 444 900 человек).

Наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Туркестанской области – почти 35 тысяч семей или 24,7%, Шымкенте – 11,7%, Кызылординской области – 8,6%. Наименьшее количество назначений АСП зафиксировали в Улытауской области – 654 семей или 0,5%, Атырауской области – 1200 семей или 0,8%, Северо-Казахстанской области – 2000 семей или 1,4%.

В структуре получателей АСП наибольшую долю составляют дети – 64,2%, 16,4% – работающие граждане, 12,5% – люди, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью.

«В результате предпринимаемых мер, в особенности вовлечения в активные меры содействия занятости, в 2022 году из 141 500 семей, получивших адресную социальную помощь, более 94 100 семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности. В 2021 году 51 400 семей вышли из состояния бедности», – отметили в Минтруда.

29 марта и.о. министра финансов – заместителя премьер-министра Ерулан Жамаубаев сообщил, что деньги на увеличение пособий по инвалидности и потере кормильца могут перенаправить из средств, предназначенных на АСП. Для этого необходимо оптимизировать численность получателей АСП.