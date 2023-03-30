Жамаубаев о повышении пособий: Нужно оптимизировать численность получателей АСП

И.о. министра финансов – заместителя премьер-министра Ерулан Жамаубаев ответил, откуда правительство возьмёт деньги на повышение пособий по инвалидности и потере кормильца на 14,5%, сообщает informburo.kz

«Будем сейчас думать над источником. Нужно будет оптимизировать численность получающих именно АСП (государственная адресная социальная помощь. – Авт.). Поскольку там есть определённый критерий, будем с Минтруда отрабатывать. Получили поручение, будем искать решение теперь», – сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах парламента.

На открытии первой сессии обновлённого парламента президент Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 сентября этого года увеличить пособия этой категории лиц на 14,5%. В Казахстане более 700 тысяч людей с особыми потребностями. По словам главы государства, они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства.

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