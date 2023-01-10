96 процентов казахстанцев потратили пенсионные излишки на зубы

В ЕНПФ рассказали о том, на какое именно лечение казахстанцы тратят излишки своих накоплений. 96 процентов всех досрочно изъятых на эти цели денег было перечислено в стоматологические клиники, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

К концу 2021-го, когда начал стихать ажиотаж с покупкой жилья и погашением ипотечных займов, люди стали массово изымать деньги уже на лечение. В прошлом году количество единовременных выплат на медуслуги увеличилось почти в два раза. За 2022 год на спецсчета вкладчиков было переведено больше 192 миллиардов тенге. Поправить свое здоровье за счет пенсионных накоплений смогли 262 тысячи граждан Казахстана. Средняя сумма выплат составила 700 тысяч тенге.

«В 2022 году использовали на лечение почти в два раза больше. Более 90 процентов заявлений было на получение стоматологических услуг, около 3 процентов – на офтальмологические и другие услуги. Люди начали заботиться о своем здоровье и воспользовались этой возможностью, тем более сейчас, я думаю, эти услуги недешевые», — рассказал директор филиала АО «ЕНПФ» в Астане Мурат Шарипов.

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