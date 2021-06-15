96 рогов сайги изъяли костанайские полицейские у жителя Костанайской области

Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Костанайской области в результате проведенной операции в Костанае задержали 46-летнего жителя Амангельдинского района, передает Polisia.kz.
Стражи порядка обнаружили в сумке мужчины 96 рогов сайги. Вес изъятого составил более 15 килограмм.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися по угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. В настоящее время назначены экспертизы. 46-летний подозреваемый водворен в ИВС города Костанай. С начала года костанайскими полицейскими зарегистрировано 6 уголовных экологических правонарушений.
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