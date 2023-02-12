97 миллионов стали камнем преткновения при ремонте детской облбольницы в Костанае

Найти выход из сложившийся стуации и завершить ремонт в детской областной больнице. С такой целью в управлении здравоохранения встретились подрядчик и заказчик.

В начале года они уже обменивались взаимными претензиями. Также произошло и в этот раз. Одна из причин, которая в том числе затянула сроки ремонта, была озвучена подрядчиком.

«У нас капремонт предполагалось выполнить в течение 6 месяцев с июня по февраль. Но заказчик делает следующее. В период ковида с нарушением в месяц-полтора предоставляет половину здания. Оставшуюся за 2-3 недели предоставляет до завершения работ», — говорит учредитель ТОО «Вершина» Талгат Хамитов.

В итоге начать ремонт удалось. Но, по словам подрядчика, они обнаружили, что при разработке сметы не учли демонтажные работы. Соответственно эту проблему нужно было решать. Пошли на уступки. В итоге за эту работу им не заплатили.

«Непонятно, каким образом прошли госэкспертизу без демонтажных работ, которая сказывается на сроках. Да, должны учесть. Тогда нам было сказано, давайте вы демонтаж проводите, мы их закроем. В итоге мы добились вот этих смет на включение не учтенных работ. На ту сумму, которая будет затрачена на демонтаж, мы какие-либо работы должны будем исключить. Это в полном объеме они не сделали. То есть они демонтажные работы плюсовые нам дают, а минусовать не минусуют», — говорит Талгат Хамитов.

В итоге 97 миллионов превратились в камень преткновения. И предметом бесконечных споров и судебных тяжб. Заказчик — больница, просит предоставить исполнительную документацию, то есть по сути акт выполненных работ. Подрядчик говорит о том, что эти документы уже передавались прежнему главврачу детской областной больницы и в суд. На их же основе проводилась и судебная строительная экспертиза. Но заказчик непреклонен, что сумма потрачена, подрядчик должен доказать в суде.

«Второй вопрос демонтаж на 97 миллионов. Так как он не входит в сметную стоимость, первичная стоимость там всего смета на 14 миллионов, поэтому мы попросили ТОО «Вершина» доказать это в судебном порядке и дальше в принципе мы готовы работать», — говорит и.о.главного врача Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Получается, что обе стороны готовы к диалогу, но пока найти компромисс им не удается.

Решение этих вопросов в судебном порядке опять затянет сроки, говорят представители «Вершины». И подчеркивают, что готовы вернуться на объект и закончить этот долгострой.

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