На реализацию жилищной программы в этом году в области было выделено 46 миллиардов тенге. 18 из которых на приобретение арендного жилья для социально уязвимых слоев населения из числа очередников. На этот год запланирована покупка 933 квартир, в 4 городах Аркалык, Костанай, Лисаковск и Рудный. И 9 районах области.

Но эта работа движется очень медленно. Сегодня приобретено только 104 квартиры.

«Работа по строительству и реконструкции жилых домов под приобретение арендных квартир регионами проводится с начала года, кроме того, не однократно в регионы направлялись письма о необходимости проведения конкурсных процедур, однако в настоящее время не всеми регионами в полном объеме объявлены процедуры государственных закупок, которые в свою очередь занимают от 30 до 70 дней. В связи с чем, необходимо до 1 октября объявить конкурсные процедуры в полном объеме», — отметила руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Динара Ихласова.

С этого года появились новшества. Теперь приобретение арендных квартир допускается только на первичном рынке либо в домах после проведения их реконструкции. Динара Ихласова отметила, что в некоторых районах к работе по покупке квартир и вовсе не приступили. Например в городе Аркалык была запланирована покупка 48 квартир, но сегодня не приобрели еще ни одной. В местном акимате сообщили, что сейчас идет строительство жилья, и до конца года пообещали выполнить план. Такая же ситуация и в Лисаковске. В Костанае необходимо купить еще 78 квартир. Все акимы ответили, что успеют реализовать программу до конца года.

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