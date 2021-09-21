+997. У Казахстана изменится телефонный код

Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook, передает Tengrinews.kz.
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«С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код», — написал Багдат Мусин.
Кроме того, по словам министра, когда казахстанцы будут звонить за рубеж, на телефонах иностранцев будет отображаться слово «Казахстан».
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