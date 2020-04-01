В Костанае на колодцах будут устанавливать полимерные решетки

Костанайские колодцы хотят оборудовать полимерными решетками. Они должны прийти на смену стальным, установка которых началась в январе, передает alau.kz

В январе «Костанай-Су» начали установку металлических решеток на канализационные люки. Эту инициативу и тогда, и теперь расценивают как дополнительную меру безопасности, чтобы люди не проваливались в открытые колодцы. Но с приходом весны руководство «Костанай-Су» все больше стало беспокоиться об их пропаже.

«В принципе чугун привлекателен сам по себе в том, что имеет вес. А дополнительные решетки, которые мы начали ставить стальные, тоже в своем роде имеют ценность определенную. И я думаю, что момент хищения неизбежен,»- сказал Виталий Панаетов, главный инженер «Костанай-Су».

С середины января в городе установили около 200 стальных решеток. И пока ни одного случая воровства не зафиксировали. Но коммунальщики решили не ждать исчезновений. Порядка 3-х недель назад костанайские сотрудники отправились в екатеринбургский водоканал за обменом опытом.

«У них были применены полиэтиленово-пластиковые крышки, решетки. Изучив этот опыт, который они уже применили на протяжении не одного года, мы здесь с местными подрядными организациями «Тазалык-2012» рассмотрели вопрос изготовления данных решеток, проработали и у нас на сегодня одна версия есть,»- сообщил главный инженер.

Эта решетка полимерно-песчаная. Она выполнена из вторичного сырья. Стоит этот, пока еще единственный экземпляр, не дороже стальных собратьев — 3 тысячи тенге.

«Данные пластиковые решетки устанавливаются в местах массового скопления из-за того, что они более эффективные, более легкие, в монтаже удобные и плюс выдерживают до 130 килограмм. И также не будут способствовать расхитителям,»- рассказал Михаил Никушин, начальник участка водопровода «Костанай-Су».

Как будет проходить установка, нам продемонстрировали. Но оставлять новую решетку в колодце пока не станут. Когда будет запуск массового производства, решится в течение следующих 2-х месяцев. Новые решетки должны пройти сертификацию. Затем 17 тысяч экземпляров разместят в колодцах по всему городу. После того как это произойдет, уже установленные стальные решетки тоже заменят на полимерные.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.