Курсы самообороны, помощь мамам и квест по городу. Волонтеры подготовили 3 новых проекта

Волонтеры подготовили 3 новых проекта, которые помогут молодым костанайцам в учебе, расширении кругозора и даже защите собственной жизни и здоровья, передает alau.kz

Совсем скоро в Костанае начнут воплощать в жизнь волонтерские проекты от студентов одного из университетов города. Трое ребят стали участниками республиканского конкурса и выиграли в нем малые гранты на поддержку волонтерских инициатив. Таких костанайских проектов оказалось три. Один из них представляет собой курсы самообороны.

«Идея возникла у студентки первого курса Абильпановой Жании. Я просто помогал оформить проект. Целевой аудиторией проекта являются девушки: школьницы, студентки. То есть молодые девушки, которые могут подвергнуться каким-то насильственным действиям. Поэтому проект направлен обучить их самообороне. Сама Жания имеет коричневый пояс по кекушинкай каратэ. То есть почти черный. Поэтому она и сама будет преподавать, и будет привлекать тренеров»,- рассказал Дамир Мнайдаров, руководитель «KINEU STARTUP ACADEMY».

Курсы по самообороне планируют сделать бесплатными. Но вот рассчитаны они будут только на 30 человек. Все из-за того, что сумма гранта для организации продолжительных занятий была сравнительно небольшой — 300 тысяч тенге. Часть потратят на приобретение инвентаря. А кроме того нужно решить вопросы с арендой помещения и привлечением тренеров. Еще один проект, который получил такую же сумму на реализацию — это «помощь маме». Проект станет помощником для многодетных семей и матерей-одиночек, которые воспитывают школьников младших классов. Благодаря проекту волонтеры помогут ребятам из этих семей и даже из детских домов с выполнением домашнего задания.

««Помощь маме» — это проект нашего студента, волонтера лиги Вадима Дементей. Сейчас не у всех есть возможность нанимать репетитора. Тем более во время пандемии все перешли на дистанционное обучение. И некоторым ученикам приходится не так легко, потому что есть ребята, которые не сразу воспринимают информацию. Мы планируем привлечь сюда студентов, которые учатся на педагога, филолога, учителя иностранного языка»,- поделилась Ботагоз Ильясова, председатель КОФ «Лига волонтеров Казахстана».

Ну, а еще один проект посвящен расширению кругозора юных костанайцев. Им предлагают изучить историю города, причем в форме квеста.

«Мы покажем школьникам достопримечательности в городе и расскажем о них. Но не просто скучно расскажем, что есть такое здание и в таком году построено, а чтобы они сами догадались, рассказали нам. Мы считаем, что когда школьник о чем-то сам рассказывает, он это лучше запоминает»,- сообщила автор проекта «Исторический квест» Ардак Оспанова.

Все проекты студенты планируют запустить в ближайшее время. Уже с понедельника можно ожидать объявление о наборе групп по каждому из них. Информацию разместят в аккаунте инстаграм: @lv_qostanay10

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.