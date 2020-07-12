«Неизвестная» пневмония в Казахстане, возможно, является коронавирусом — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка «неизвестной» пневмонии в Казахстане, возможно, является коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, имеющиеся случаи «были просто неправильно диагностированы».

Он добавил, что ВОЗ работает с властями Казахстана по изучению рентгеновских снимков больных пневмонией, чтобы понять, соответствуют ли они коронавирусу. «Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться в отсутствии ложноотрицательных тестов», — добавил Райан.

Напомним, ранее китайские СМИ сообщили о «неизвестной пневмонии» в Казахстане, «более смертоносной, чем коронавирус».

Ситуация чрезвычайная — Токаев о «неизвестной» пневмонии

Позже в Минздраве заявили, что данная информация не соответствует действительности. «Следует отметить, что ВОЗ ввела в международную классификацию болезней — МКБ-10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирована клинически или эпидемиологически, например, имеется симптом «матового стекла» пораженных легких, но лабораторно не подтверждена. Казахстан в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

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