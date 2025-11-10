Костанайские дети-спортсмены толкают лёдоуборочную машину
#вашиновости «Машина на бензине в закрытом помещении, где занимаются дети! Когда день нарезки льда, внутри...
«А остановки в Костанае когда доделают? Уже холодно, дует со всех сторон, стекол нет»,- спрашивает подписчик
#вашиновости
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.