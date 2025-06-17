Костанаец прислал видео в редакцию alau.kz

На кадрах запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения. Автомобиль по трассе «Тобыл-Костанай» выехал на встречную полосу движения.

Данный материал мы направили в пресс-службу ДП Костанайской области. Ждем ответа.

Если Вы стали свидетелем нарушения ПДД, присылайте фото или видео на номер whatsapp 8-707-558-35-13 или в директ нашего аккаунта

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