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Костанаец прислал видео в редакцию alau.kz
На кадрах запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения. Автомобиль по трассе «Тобыл-Костанай» выехал на встречную полосу движения.
Данный материал мы направили в пресс-службу ДП Костанайской области. Ждем ответа.
Если Вы стали свидетелем нарушения ПДД, присылайте фото или видео на номер whatsapp 8-707-558-35-13 или в директ нашего аккаунта
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