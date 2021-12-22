Абаев: Никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского

Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в программе «Открытый диалог» прокомментировал поправки в законодательство по использованию языков, передает informburo.kz

«Сегодня в наружной рекламе, на вывесках, в меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой калькированный перевод названий или слоганов на казахский язык. В результате получается полная бессмыслица. Поэтому в законопроекте прописаны требования по соблюдению аутентичного перевода и норм орфографии», – объяснил Даурен Абаев.

Кроме того, поправки позволят привести в порядок топонимику. Он добавил, что у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского есть. Поэтому необходимо исправить ситуацию.

«Это будем делать за счёт более качественного контроля использования государственного языка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идёт. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка, за уважительное отношение к нему», – сказал заместитель руководителя администрации президента.

Он отметил, что в некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана однобоко и манипулятивно.

«Например, в заголовках некоторых изданий говорится, что в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка. Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают, а формируют своё мнение по одному некорректному заголовку. На самом деле никто не отменяет русский язык. Мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трёх языках«, – прокомментировал Даурен Абаев.

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