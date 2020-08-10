«Абай занял свое достойное место в плеяде гениальнейших творцов и великих борцов всего мира» — Акылбек Шаяхмет

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Правительство утвердило новый праздник — День Абая. Теперь его будут праздноваться в стране 10 августа, именно этот день считается Датой рождения Абая по юлианскому календарю.

Член-корреспондент международной Академии Творчества, почетный журналист Казахстана, деятель культуры РК, лауреат международной премии имен Махмуда Кашкари за выдающиеся вклад в дело развития общетюрской культуры, литературы, тюркологии, лауреат международной литературной премии имени Мұхаммеда Хайдара Дулати, лауреат международной премии «Алаш» Акылбек Шаяхмет с большим удовольствием воспринял решение нашего правительства.

«Теперь каждый год 10 августа в день рождения казахского поэта, просветителя Абая вся страна будет отмечать этот праздник. Абай – не только поэт, он философ, мыслитель, символ казахского народа. Абай занял свое достойное место в плеяде гениальнейших творцов и великих борцов всего мира. Он поистине был пророком своего века. Великий поэт казахского народа Абай является основоположником казахского литературного языка и новой казахской литературы. Абай заложил и основы переводческого искусства в национальной литературе, наполнил его новым содержанием. Абай всегда от сердца говорил, до сердца доходил, но в большинстве сердце разуму подчинил. В его словах назидания есть даже такой рассказ, где Абай говорит, что человеческое тело так построено: глазам видеть, ушам слышать, рту говорить, но ум, вернее разум, выше всех, на то и голова создана, чтобы человек подчинился Мозгу. Его нужно не только читать или слушать, а воспринимать Сердцем и понимать сказанное Разумом. Во многих своих стихах он отдает предпочтение сердцу, но в поэтических произведениях, и в слове назиданий он разум, сердце и волю рассматривает в одной упряжке. Эти три понятия в его понимании выступают как единое целое»,- сказал Акылбек Шаяхмет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.