Абдибек Утенов — Память о Великой Отечественной войне

Абдибек Утенов — 1917 -1985гг

Родился в п.Майлап Мендыкаринского района.

Год службы: 1943г. Участник боев на Донском фронте в составе 858 СП, 283 СД. Род войск — пехота. Воинское звание – рядовой.

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.

Правнуки Утенов Жанат и Утенов Алихан

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