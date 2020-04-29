Абдразак Избасов — Память о Великой Отечественной войне

Избасов Абдразак 1925-1966 г.г. уроженец Джетыгаринского района. Призван в январе 1943 года. Воевал ефрейтор-минометчик в составе 102 сп 41 сд на 1-Белорусском фронте. При штурме Берлина был ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 1941-1945г.г.» Есть внуки и правнуки.

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