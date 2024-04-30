Абитуриенты Казахстана смогут легко поступить в Омский политех

ОмГТУ проведет пробные онлайн-экзамены для выпускников из Казахстана по русскому языку, математике и физике. Они пройдут с 20 по 25 мая и с 3 по 8 июня. Школьники смогут оценить свой уровень знаний и восполнить пробелы при подготовке к вступительным испытаниям политеха, выбрав удобные для себя даты и время.

Пройти тесты можно даже в один день, продолжительность каждого составит не более 90 минут. Запись на пробные экзамены осуществляют директор центра профориентации и приема абитуриентов Охотников Александр Анатольевич (+7 (913) 686-48-26) и его заместитель Степанова Елена Петровна (+7 (913) 966-16-79).

В пресс-службе ОмГТУ пояснили, что прохождение внутренних вступительных испытаний – необходимое условие для поступления абитуриентов из Казахстана. При этом они участвуют в конкурсе на бюджетное место на общих основаниях с гражданами России либо поступают на платной основе.

Чтобы стать студентом Омского политеха, понадобятся документ, удостоверяющий личность, и документ об образовании установленного образца (при отсутствии информации на русском языке необходимо сделать нотариально заверенную копию с переводом), а также при наличии: СНИЛС и свидетельство о смене ФИО.

Прием на бюджет начнется уже 20 июня, а завершится он для поступающих по внутренним вступительным испытаниям 20 июля. Сдать экзамены, а также подать документы можно очень просто – как в очном (г. Омск, пр. Мира, 11, корпус 8, каб. 8-115), так и в дистанционном формате, зарегистрировавшись в личном кабинете абитуриента.

Консультации о поступлении доступны в группе абитуриента ВКонтакте.

Для справки

ОмГТУ – один из крупнейших вузов города Омска, имеющего прямое транспортное сообщение с Казахстаном. В 2024 году университет открывает набор по 57 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, а также по 29 программам магистратуры – найти их можно в информационном бюллетене. На бюджетные места смогут претендовать 2 647 абитуриентов.

В политехе готовят специалистов для самых разных сфер: машиностроения, нефтехимии, радиотехники, ИТ, дизайна, биотехнологии и других. Помимо получения высшего образования, студенты могут развиваться в спорте, творчестве, общественной деятельности.

Иногородним обучающимся предоставляются общежития, находящиеся в шаговой доступности от учебных корпусов. Также в ОмГТУ находится единственная в городе университетская Точка кипения, библиотека с коворкинг-зонами, бассейн, спортивные и тренажерные залы, несколько точек питания и собственная база отдыха.

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