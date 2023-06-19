Абитуриенты Костаная могут получить престижную профессию в Омском политехе

Сегодня, 19 июня, в Омском государственном техническом университете стартовала приемная кампания. На бюджет в 2023 году могут претендовать около 2 600 абитуриентов. 150 бюджетных мест выделено в колледже ОмГТУ.

Почему абитуриенты выбирают ОмГТУ?

Омский политех – один из ведущих технических вузов Сибирского федерального округа с современными лабораториями и инновационным подходом к обучению. Это единственный университет Омска, включенный в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Вектор развития университета направлен на создание инновационных проектов в области космической экологии, микроэлектроники, креативных индустрий и других.

Университет предоставляет многочисленные возможности развиваться в науке, образовании, а также спорте, культурной и общественной сферах. Здесь находится единственная в городе университетская Точка кипения, собственный бассейн и самая крупная вузовская библиотека. Иногородним обучающимся предоставляются комфортабельные общежития, расположенные в шаговой доступности от учебных корпусов.

Выпускники вуза работают на крупнейших предприятиях России и зарубежья. Ежегодно в интересах партнеров в вузе выделяется свыше 400 целевых мест. Организации при этом предоставляют места для прохождения практик, участвуют в разработке и реализации учебных программ. Такой подход позволяет студентам еще во время обучения получить необходимые для будущей профессии компетенции и навыки.

Какие направления подготовки и специальности доступны?

«Молодым людям в текущем году ОмГТУ предлагает 90 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, охватывающих широкий перечень сфер – от металлургии и машиностроения до радиотехники, IT-технологий, энергетики и креативных индустрий». В заявлении при поступлении можно отметить до 10 направлений. Некоторые программы требуют прохождения вступительных испытаний: технический рисунок («Конструирование изделий легкой промышленности»), композиция («Дизайн») и физическая культура («Таможенное дело»), отметили в пресс-службе вуза. Полный перечень испытаний представлен в информационном бюллетене.

Как поступить?

Приемная комиссия работает в режиме «единого окна». Получить талон необходимо на стойке регистрации, отследить очередь затем можно на электронных экранах. Для комфортного ожидания гостей предусмотрена мягкая зона. С помощью электронного терминала можно не только подать заявку на подачу документов или получение консультации, но и поменять приоритеты в заявлении, сдать оригинал документа об образовании, а также заключить договор платных образовательных услуг.

Подача документов доступна лично по адресу: пр. Мира, 11, 8 корпус, 1 этаж, через личный кабинет абитуриента на сайте ОмГТУ или с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Получить консультацию о поступлении можно в приемной комиссии по телефону: +7 (3812) 72-90-55, 8-800-201-00-55.

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