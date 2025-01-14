С 1 января в Костанайской области появился единый поставщик электроэнергии. Теперь, везде кроме Рудного, поставщиком будет товарищество «ЭПК-Forfite». В связи с этим энергоцентры городов и районов должны были передать своих потребителей этому предприятию. Но, за декабрь, все абоненты должны были платить своим бывшим энергоцентрам.

Однако, например, костанайцы, оплатив счет за декабрь через мобильный банк, привычному КЭЦ, больше не могут посмотреть свои данные по лицевому счету, так как на экране появляется надпись — «Абонент не найден».

«Хотелось бы обратиться к абонентам, чтобы они не переживали, то есть если в Каспий приложении ваш лицевой счет не отображается, значит задолженности в КЭЦ за декабрь месяц не имеется. Мы специально это сделали для того, чтобы минимизировать моменты, чтобы абонент не вносил предоплату, потому что с 1 января энергоснабжением занимается ТОО «ЭПК-Forfite». Поэтому, все долги, которые имеет абонент перед ТОО «КЭЦ», он должен заплатить в «КЭЦ», — объяснил заместитель генерального директора ТОО «ЭПК-Forfait» Марлен Даутов.

После объединения, число потребителей товарищества превысило 260 тысяч физических и 11 с половиной тысяч юридических лиц. Напомним, что физлицам перезаключать договоры с новым поставщиком не обязательно, юридические делают это по своему желанию, а вот госучреждениям — нужно. Кстати, поскольку сетей нынешнего поставщика не было в Житикаре, Лисаковске и Аркалыке, то для их жителей номера лицевых счетов изменятся, в связи с интеграцией баз данных. А, платить по-новому придется уже в феврале, отмечают в организации.

«В настоящий момент ТОО «ЭПК-Forfite» проводит кампанию по заключению договоров по приему платежей с Каспи, самым нашим основным партнером, с платежными терминалами «Astana-Plat», Костанай ЕРЦ и ЭПС Азия. Практически все договора уже подписаны с нашей стороны, отправлены в сторону контр-агентов, то есть в ближайшее время мы ожидаем появления именно возможности в приложении, оплачивать именно за электроэнергию на счета «ЭПК-Forfite»», — сказал заместитель гендиректора.

Тариф пока остается неизменным, добавил Марлен Даутов. Например, жители Лисаковска будут платить в ближайшее время по своему действующему тарифу, костанайцы, согласно своему, как и все остальные жители области. Однако, пересмотр тарифного плана все же будет. О конкретных цифрах в организации пока не говорят, поскольку предстоит провести анализ всех затрат компании.

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