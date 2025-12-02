В соответствии с обновлённым Водным кодексом Казахстана приборы учёта горячего и холодного водоснабжения с дистанционной передачей показаний должны появиться в каждой квартире и частном доме. В Костанае сейчас зарегистрировано около 30 тысяч таких счётчиков — в основном в новостройках. Всего же оснастить предстоит порядка 137 тысяч абонентов.
Советник директора ГКП «Костанай-Су» Сергей Кривошеев пояснил, что цель перехода — обеспечить регулярную и точную передачу показаний без визитов контролёров и ручного ввода данных:
«Приборов учёта много: снять показания у каждого — трудозатратно. Часть потребителей месяцами их не передаёт, попасть к счётчику тоже бывает проблематично», — отметил он.
Как будут внедрять
- Постепенно. Действующие счётчики продолжают работу до окончания срока эксплуатации, указанного в их паспорте. После истечения срока потребуется замена на прибор с дистанционной передачей.
- Поверка и передача данных. Если срок эксплуатации не истёк и прибор прошёл поверку, им можно пользоваться дальше, передавая показания самостоятельно.
Сколько стоит и что важно учесть
- Ориентировочная стоимость дистанционного счётчика: 28–38 тысяч тенге.
- Обслуживание. Необходимо заключить договор на техническое обслуживание с компанией-продавцом (в том числе на замену батареи). Без такого договора «Костанай-Су» не примет прибор на учёт.
- Сроки эксплуатации. Использовать счётчики дольше паспортного срока по новым правилам запрещено.
Водоканал просит горожан не паниковать: обязательный переход будет организован поэтапно, с приоритетом адресов, где приборы отработали свой срок.
