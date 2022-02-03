Абоненты Казахтелекома получают квитанции без учёта обещанной 50-процентной скидки

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Абоненты «Казахтелекома» получают квитанции без учёта скидки за январь. Приём платежей за услуги телекоммуникаций временно приостановили для перерасчёта, сообщили в компании, передает informburo.kz
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«В силу особенностей технологии расчёта абоненты получают квитанции за услуги телекоммуникаций без учета 50-процентной скидки за январь. Временно в личном кабинете, в мобильном приложении и в мобильном банкинге начисления отражаются без учёта скидки», – пояснили в «Казахтелекоме».
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Скорректированные с учётом скидки счета клиенты увидят в своих личных кабинетах на портале telecom.kz и в других платёжных системах 10 февраля.
«Просим абонентов набраться терпения. Наши специалисты усиленно работают над тем, чтобы привести счета в соответствие с объявленным пакетом мер поддержки населения и бизнеса в сложный для страны период. Если вы уже оплатили услуги связи, то после проведения корректировки переплата отразится на балансе лицевого счёта», – говорится в сообщении оператора.
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