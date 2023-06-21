Абоненты «Казахтелекома» теперь могут не брать в аренду модемы компании и не платить за это

Такая практика не соответствовала правилам оказания услуг связи, установили в антимонопольном органе, передает informburo.kz

«Казахтелеком» незаконно навязывал потребителям аренду своих модемов при подключении к интернету, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

«По правилам оказания услуг связи клиент вправе использовать собственные сертифицированные абонентские устройства для получения услуг доступа к интернету», – подчеркнули в антимонопольном органе.

Компании направили уведомление о необходимости устранения нарушений. После этого на её сайте появилось сообщение о том, что аренда модема – теперь лишь право, которым можно воспользоваться.

«Если для предоставления услуги требуется соответствующее абонентское оборудование, то абонент может его арендовать. Если у него есть абонентское оборудование, приобретённое в «Казахтелекоме» или у третьих лиц, абонентская плата за предоставление оборудования не взимается», – говорится в сообщении.

В компании добавили, что абонент может купить у неё новый модем за 47,5 тысячи тенге.

«Казахтелеком» не несёт ответственности за работоспособность абонентского оборудования, выкупленного у третьих лиц, и не несёт обязанности по его ремонту и замене комплектующих материалов», – отметили в компании.

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