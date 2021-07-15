Абсолютный антирекорд заражённых COVID-19 за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 июля 2021 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 472 106 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 1576,

в городе Алматы – 850,

в городе Шымкенте – 416,

в Акмолинской области – 160,

в Актюбинской области – 204,

в Алматинской области – 144,

в Атырауской области – 299,

в ВКО – 79,

в Жамбылской области – 71,

в ЗКО – 234,

в Карагандинской области – 603,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 84,

в Мангистауской области – 189,

в Павлодарской области – 156,

в СКО – 86,

в Туркестанской области – 59.

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