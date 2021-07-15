Абсолютный антирекорд заражённых COVID-19 за сутки в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 июля 2021 года в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 472 106 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 1576,
в городе Алматы – 850,
в городе Шымкенте – 416,
в Акмолинской области – 160,
в Актюбинской области – 204,
в Алматинской области – 144,
в Атырауской области – 299,
в ВКО – 79,
в Жамбылской области – 71,
в ЗКО – 234,
в Карагандинской области – 603,
в Костанайской области – 104,
в Кызылординской области – 84,
в Мангистауской области – 189,
в Павлодарской области – 156,
в СКО – 86,
в Туркестанской области – 59.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области