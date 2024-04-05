Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести

В этом году священная ночь предопределения – Қадір түні – выпадает на 27-й день Рамазана, а именно в ночь с 5 на 6 апреля. Это одна из благословенных ночей в календаре мусульман, поэтому ее принято встречать с молитвами. Zakon.kz решил выяснить, что она дает и как правильно ее провести.

Значение

По словам наиб имама Центральной мечети города Алматы Тимура Алиева, Қадір түні называют Ляйлятуль Кадр, а у арабского слова «Кадр» есть несколько значений:

величие, почет, достоинство. Ученые посчитали, что в названии этой ночи имеется в виду именно смысл ночи величия, могущества и почета;

предопределение. Эта ночь названа ночью предопределения, поскольку именно в эту ночь Всевышний передает отдельным ангелам знание о том, что произойдет в ближайший год до следующей ночи предопределения.

Одно из самых больших благ месяца Рамазан – это ночь аль-Кадр. Ценность ее огромна. Всевышний Аллах сказал о ней в Коране: «Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев» (97:3).

«В соответствии с хадисами пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, ночь аль-Кадр может наступить в любое нечетное число последних десяти ночей Рамазана. Однако исламские ученые указывают, что Священная ночь аль-Кадр чаще всего приходится на 27-е число месяца Рамазан».

Тимур Алиев

Что дает Қадір түні

Как объяснил имам, Қадір түні несет в себе благодать, изобилие и прощение. Таким образом, тот, кто проведет эту ночь в молитве, получит награду, как за непрерывное поклонение в течение долгой жизни.

«В хадисах от Бухари и Муслима сказано: «Тому, кто проводит Ляйлятуль-Кадр в поклонении Аллаху, будут прощены все прошлые грехи». В ночь Ляйлятуль кадр в Книге судеб (Лаухул Махфуз) также определяется все хорошее и плохое, продолжительность жизни, пропитание и все, что случится с человеком в грядущий год».

Тимур Алиев

Как отмечает имам, особенностью Қадір түні является и то, что в эту ночь спускаются все ангелы во главе с архангелом Джабраилом и благословляют встречающего ночь.

Как правильно провести Қадір түні

Тимур Алиев объяснил, что проводить ночь можно как в мечети до определенного времени, так и сидеть дома за столом, пить чай или смотреть полезные передачи, в этом нет проблем, все это дозволяется. Сам имам предпочитает провести ночь в уединении, чтобы сконцентрироваться на своих мольбах Создателю.

«В эту ночь можно даже навестить родных и близких, заранее обговорив моменты, и провести Ляйлятуль кадр вместе с ними. При этом двери Божьей милости открыты для всех, каждый желающий, вне зависимости от вероисповедания, может в эту ночь обратиться со своими мольбами и просьбами», — говорит Тимур Алиев.

По его словам, нужно постараться провести это время с максимальной пользой для себя, своей души и по возможности оставить все бесполезные дела.

Важно не забыть попросить у Всевышнего мира и благополучия, защиты для нашей страны, особенно в этот нелегкий период, когда часть населения страдает от наводнений и паводков. А также облегчить страдания людей, испытывающих нужду, голод, разруху в разных уголках планеты, отмечает имам.

Тимур Алиев считает, что эта ночь дает для людей много возможностей, если сосредоточиться на следующих делах:

совершать намаз;

читать Коран;

просить прощения у Аллаха;

делать дуа и произносить салаваты;

размышлять о величии Аллаха, делать верные выводы из проповедей;

побольше произносить восхваления Аллаха, зикр: «Субханаллаһи уа бихамдиһи, субханаллахил Газим», «Астагфирулла», «Альлхамдулилла», «Аллаһу акбар», «Ля иляһа иллаллаһ»;

совершать иные благие деяния и полезные дела.

Что можно просить в священную ночь

Имам рекомендует просить о своих дозволенных потребностях, поскольку в случае греховных мыслей остальные просьбы приниматься не будут. При этом можно просить как о духовных благах, так и о материальных для общего благополучия.

«Думаю, что в первую очередь нужно раскаяться за прошлые ошибки и грехи и быть искренним. Если вы в ссоре с родными или другими людьми, то это самый подходящий момент для того, чтобы помириться. Даже если вы не являетесь виновником конфликта, то все равно проявите мудрость и отправьте хотя бы сообщение на WhatsApp с поздравлением со священной ночью аль-Кадр и пожелайте счастья», – советует имам Тимур Алиев.

В целом имам рекомендует провести эту ночь с искренним намерением и молитвами, поскольку каждое доброе слово, дело и молитва считаются особенно ценными в эту ночь и принимаются Всевышним

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.