Қадір түні: когда наступит священная ночь и как её советуют провести

По данным Духовного управления мусульман Казахстана, Ночь предопределения (или по-казахски Қадір түні) в этом году приходится на 17-18 апреля, передает informburo.kz

Что такое Қадір түні

Қадір түні (по-русски «Ночь предопределения», по-арабски «Ляйлятуль-Кадр») – самая значимая ночь в году для мусульман. О ней говорится в Коране в 97 суре, которая так и называется «аль-Кадр»:

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь предопределения.

Откуда ты мог знать, что такое Ночь предопределения?

Ночь предопределения лучше тысячи месяцев.

В эту ночь ангелы и Джибрил нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям.

Она благополучна вплоть до наступления зари».

Согласно исламским источникам, именно в Ночь предопределения в 610 году в пещере Хира в Мекке пророку Мухаммаду явился ангел Джибрил и передал ему первые отрывки священной книги Коран. С тех пор каждый год в это время на Землю спускается огромное число ангелов.

Для мусульман эта ночь священна, потому что, по Корану, любые благие деяния и молитвы в Ляйлятуль-Кадр будут награждены так же, как за поклонение в течение «1000 месяцев», а это, к слову, 83 года.

Как положено вести себя в священную ночь

В хадисе Абу Хурайра написано, что пророк Мухаммад как-то поведал ему: «Тому, кто проведёт в молитве Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи».

В священную ночь верующие совершают тауба – покаяние о прощении грехов, читают Коран и дуа (личная мольба на родном языке), прощают обиды, анализируют ошибки и строят планы на будущее.

Считается, что человек, который проведёт эту ночь в молитвах, приобретёт много сил и жизненной энергии, а его обращения к Господу могут значительно повлиять на последующий год его жизни, ведь это Ночь предопределения.

Перед её наступлением человеку желательно провести полное омовение и очистить голову и душу от негативных помыслов.

В хадисе имама ал-Бухари упоминается, что Аиша, жена пророка, рассказывала ему: «Когда наступали последние десять ночей Рамазана, посланник Аллаха проводил ночи в молитвах, будил членов своей семьи и проявлял особое усердие в поклонении».

Также Аиша рассказывала, что пророк в последние дни Рамазана совершал итикаф, поэтому многие мусульмане поступают так же и проводят Қадір түні в мечетях, но это не является обязательным.

По мнению теологов, итикаф помогает поразмышлять о своей жизни и на мгновение забыть о мирских заботах, учит терпению и вырабатывает стойкость души. Пребывание в мечети среди других людей, которые так же сосредотачиваются на поклонении, создаёт положительную энергию.

Но в целом Қадір түні можно проводить как в одиночестве, так и с общиной.

Когда наступит Ночь предопределения

В Коране не было упомянута точная дата Қадір түні. В хадисе аль-Бухари говорится, что это одна из нечётных ночей последних 10 дней Рамазана. Во многих источниках уточняется, что это 27-я ночь поста.

Теологи считают, что дата наступления Ляйлятуль-Кадр неизвестна, чтобы люди усердствовали в поклонении и в другие ночи последней декады Рамазана.

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) установило, что Қадір түні в этом году пройдёт в ночь с 17 по 18 апреля – это как раз 27-я ночь.

Существуют поверье, что Ночь предопределения – это всегда мирная и спокойная ночь, в которой не может пойти дождь или начаться звездопад, луна светит очень ярко, ветер умерен, а погода бывает не жаркой и не холодной. Верующие в эту ночь ощущают спокойствие и тихое благоговение.

Жизнь после Рамазана

Так как дата Қадір түні точно неизвестна, ДУМК советует верующим обратить своё внимание на все 10 последних дней Рамазана. Особенно важно в это время заниматься благотворительностью и иными благими делами, как, впрочем, и после Рамазана.

Исламовед и доктор PhD Нурлан Кайрабеков пишет: «Очень жалко, когда видишь некоторых людей, которые в месяц Рамазан соблюдают пост, выстаивают молитвы, раздают милостыню, обращаются к Аллаху с просьбами о прощении и подчиняются Господу миров, но как только заканчивается месяц, они скатываются вниз, их отношение к Господу становится хуже. Они начинают оставлять молитву, благие деяния и отстраняются от них, начинают погрязать в грехах…».

Как отмечают в ДУМК, месяц Рамазан нужен для того, чтобы воспитывать душу, но его уроки не должны пройти бесследно.