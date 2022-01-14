Административные взыскания получили шесть супермаркетов Костаная по фактам завышения торговых надбавок

В Костанайской области принимаются меры по стабилизации цен на социально-значимые продуктовые товары.

Функционирует стабилизационный фонд продовольственных товаров, действует «оборотная схема» по кредитованию производителей и торговых сетей. В стабфонде сформированы запасы по 14 наименованиям в объеме 9,9 тысяч тонн сельхозпродукции, АО «СПК «Тобол» проводит товарные интервенции по 8 наименованиям продукции на территории области.

Для стабилизации цен социального хлеба формового из муки первого сорта, Управлением сельского хозяйства, совместно с АО «СПК Тобол», акиматом Костаная, хлебопекарнями города достигнута договоренность о реализации населению областного центра хлеба по цене не более 90 тенге за булку. Хлебопекарнями города сегодня уже начата работа по выборке муки из стабфонда.

Кроме этого, из запасов стабфонда реализуется картофель, фиксированная цена с магазинов составляет 140 тенге за килограмм. Также реализуется морковь по цене 148 тенге за килограмм. Подробная информация о наименованиях магазинов размещена на сайте АО «СПК Тобол».

Акиматами городов и районов на постоянной основе проводится мониторинг цен и разъяснительная работа по недопущению роста цен в розничной торговле.

С 16 января текущего года вступит в силу постановление акимата области по предельно допустимым розничным ценам на мясо кур в размере 890 тенге/кг. На согласовании в министерстве юстиции находятся соответствующие постановления

по картофелю (140 тенге/ кг),

моркови (148 тенге/кг),

луку (86 тенге/кг),

капусте (104 тенге/кг),

сахару (289 тенге/кг),

маслу подсолнечному (767 тенге/литр).

По фактам завышения торговых надбавок к шести супермаркетам областного центра ТОО «RAUZET Сауда», ТОО «Солнечный», ТОО «Астыкжан Костанай», ТОО «ТС Меркурий», ТОО «Низкоцен», ТОО «Особа», наложены административные взыскания в виде предупреждения.

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции выявлены факты превышения торговой надбавки более 15% на мясо кур в объектах оптовой торговли ТОО «ОптТорг Company Plus», ТОО «Solar Chickens» и ТОО «АЛТА XXI век». Вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде предупреждения.

Торговыми сетями проводится работа по заключению прямых контрактов по поставке продовольствия с производителями. Заключено 953 меморандумов, 783 договоров между поставщиками и розничными сетями по хлебу, маслу подсолнечному, яйцам, картофелю и овощам, сахару.

Работа в данном направлении будет продолжена.

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