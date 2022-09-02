Адские головные боли: график магнитных бурь в сентябре

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Сентябрь начнётся с сильных геоударов, которые могут значимо повлиять на состояние здоровья метеопатов.
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Однако у метеозависимых есть возможность заранее узнать о предстоящих магнитных бурях. Сиб.фм публикует полный график неблагоприятных периодов солнечной активности на сентябрь.
Когда пройдут первые магнитные бури сентябре?
Магнитные бури сентября 2022 года окажутся чрезвычайно неблагоприятными. Они начнутся уже 3 числа:
- 3 сентября — до 21:00 будет проходить 4-балльная магнитная буря, которая к концу суток усилится до 6 баллов из 8, что является показателем сильного геоудара.
- 4 сентября до 21:00 будет держаться 6 баллов.
- 5 сентября интенсивность упадет до 5 баллов.
- 6 сентября в течение всех суток сила всплеска солнечной активности будет находиться на отметке в 3 балла.
- 7 сентября — ожидается 4 балла.
С 8 по 10 сентября ожидается исключительно маленькая 3-балльная магнитная буря.
После двухдневного перерыва 13 и 14 сентября вновь пройдут геоудары с силой в 4 балла.
Неблагоприятный период продолжится на следующий день, 15 сентября. Вплоть до 17 сентября ожидается 3-балльный всплеск солнечной активности.
23 сентября пройдет 3-балльная магнитная буря.
Кроме этого, ожидается, что в последний день сентября также пройдет геоудар.
Как обезопасить себя в период геоударов?
Чтобы магнитная буря не разрушила ваши планы и не привела к резкому ухудшению самочувствия, врачи рекомендуют соблюдать ряд простых правил:
- Во время сильных всплесков солнечной активности следует оставаться дома. Если вы относитесь к группе риска — пенсионер или имеете хронические заболевания — с магнитными бурями и вовсе следует быть осторожным.
- Проветривайте помещение. Нельзя находиться в душной комнате, общественном транспорте и так далее.
- В течение неблагоприятного периода необходимо пить большой чистой воды. В целом питанию следует уделить как можно больше внимания. Кушайте овощи и фрукты, постарайтесь отказаться от вредных продуктов.
- Не стоит выпивать и курить. Вредные привычки лучше оставить в стороне.
- Не занимайтесь тяжелой физической работой.
- В течение неблагоприятного дня следует как можно больше отдыхать и спать.
- Если ваше самочувствие находится в пределах нормы, не отказывайте себе в возможности сделать зарядку.
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