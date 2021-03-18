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Адвокат областной коллегии адвокатов подозревается в подстрекательстве к даче взятки.

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Антикоррупционной службой Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении адвоката Костанайской областной коллегии адвокатов.

Он подозревается в подстрекательстве директора предприятия к даче взятки в сумме 2 млн. тенге, якобы для передачи сотрудникам ДЭР Костанайской области, за прекращение уголовного дела в отношении последнего за отсутствием состава преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

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